В Симферополе арестовали скандального экс-президента Крыма

Его посадили за решетку на двое суток.

Центральный районный "суд" Симферополя на двое суток арестовал первого и единственного президента Крыма в 1994-1995 годах, скандального Юрия Мешкова.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на атамана "Крымского казачества" Сергея Акимова.

"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них два часа ему зачтут, когда его задержали 18 числа", - рассказал он.

Накануне российские оккупанты задержали Мешкова в Симферополе после заявления неизвестного о том, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Однако медицинский осмотр следов алкогольного или наркотического опьянения у Мешкова не обнаружил.

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Юрий Мешков был первым президентом Республики Крым в 1994-1995 годах, пока эта должность не была отменена Верховной Радой Украины. После того он проживал в Москве в изгнании. В 2011 году вернулся в Крым, однако впоследствии суд запретил ему въезд в Украину. После аннексии Россией полуострова снова вернулся в Симферополь и пытался попасть в политическую жизнь оккупационной администрации.

Мешков был известен своими одиозными антиукраинскими заявлениями и публичной поддержкой аннексии. Однако в конце февраля 2019 года начал критиковать российскую власть за "предательство" во время аннексии.