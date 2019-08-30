Зеленский предлагает ВР сосредоточить Высший антикоррупционный суд только на делах топ-коррупции

Предложенные законодательные изменения позволят устранить проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечить эффективное судебное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сосредоточить Высший антикоррупционный суд (ВАС) исключительно на делах топ-коррупции.

Это предусмотрено внесенным президентским законопроектом №1025 «О внесении изменения в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» (о начале работы суда)», который зарегистрирован в парламенте 29 августа и будет определен главой государства как безотлагательный.

Согласно пояснительной записке к документу, начало работы Высшего антикоррупционного суда должно завершить становление системы антикоррупционных органов в Украине.

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В то же время, как отмечается в документе, предусмотренный действующим законодательством порядок передачи в ВАС подсудных ему производств, которые сейчас рассматриваются другими судами, повлечет за собой поступление в него тысяч уголовных производств, не относящихся к топ-коррупции, производств, по которых истекли сроки давности и которые расследовались органами предварительного расследования с нарушением правил подследственности.

Отмечается, что по состоянию на 5 сентября, когда должен начать работу Высший антикоррупционный суд, лишь 5% дел, которые он должен получить, расследовались Национальным антикоррупционным бюро и относятся к категории дел высокопоставленной коррупции.

В пояснительной записке отмечается, что после передачи упомянутого количества уголовных производств в ВАС возникнет ситуация с чрезмерной нагрузкой на судей.

Указывается, что предложенные законодательные изменения позволят устранить проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечить эффективное судебное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде Украины», которыми уточнить его подсудность.

Документом предлагается изложить в новой редакции подпункт "х" подпункта 3 пункта 2 раздела VI "Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», согласно которому подсудность Высшего антикоррупционного суда как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда, кроме уголовных производств, досудебное расследование по которым осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также предусмотрено, что в Высший антикоррупционный суд передаются все уголовные производства, досудебное расследование по которым завершено прокурорами САП и судебное рассмотрение которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.

Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября.