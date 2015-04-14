В Берлине завершились переговоры "нормандской четверки"

Главы МИД "нормандской четверки" — России, Германии, Франции и Украины завершили переговоры в Берлине

Об этом сообщает РИА Новости. Переговоры Сергея Лаврова, Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабиуса и Павла Климкина проходили в доме для торжественных приемов Министерства иностранных дел ФРГ. Министры обсуждали реализацию минских договоренностей по Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter