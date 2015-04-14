В Берлине завершились переговоры "нормандской четверки"
01:21, 14 апреля 2015Политика
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Главы МИД "нормандской четверки" — России, Германии, Франции и Украины завершили переговоры в Берлине
Нормандская четверка / 1tv.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры Сергея Лаврова, Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабиуса и Павла Климкина проходили в доме для торжественных приемов Министерства иностранных дел ФРГ. Министры обсуждали реализацию минских договоренностей по Украине.
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