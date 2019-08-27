СБУ и ГБР заблокировали работу технических служб парламента - источник

По данным источника, до 30 августа якобы запрещено вмешиваться в работу системы для голосования «Рада».

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований заблокировали работу технических служб парламента.

Об этом УНИАН сообщил источник в парламенте.

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Собеседник агентства отметил, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил техническим службам проверить возможность запуска в работу сенсорной кнопки для голосования.

После данного распоряжения в парламент прибыли представители СБУ и ГБР и заблокировали помещения технических служб.

По данным источника, до 30 августа якобы запрещено вмешиваться в работу системы для голосования «Рада».

В 11:30 должен состояться брифинг Парубия, на котором он, возможно, прокомментирует данную ситуацию.

Как сообщал УНИАН, запланированное на 12:00 вторника, 27 августа, заседание подготовительной депутатской группы перенесли на 18:00.