Трамп убежден, что Обама мог остановить аннексию Россией Крыма

Дональд Трамп также заявил, что Владимир Путин перехитрил Барака Обаму.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что его предшественник Барак Обама мог остановить аннексию Крыма Россией.

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки" (G7) во французском городе Биарриц.

По словам Трампа, он не обвиняет Обаму, при президентстве которого "произошло много плохих вещей", в частности, аннексия Россией украинского Крыма, ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, что требовало от Обамы более решительных действий, однако он не предпринял их.

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По словам Трампа, Обама захотел исключить Россию из "Большой восьмерки", поскольку был недоволен тем, что произошло, а также потому, что президент России Владимир Путин «перехитрил» его.

"Президент Путин перехитрил президента Обаму", - сказал Трамп.

Кроме того, он отметил, что Обама помогал Украине в то время, когда был аннексирован Крым.

Трамп назвал Крым "очень важным регионом" для России, где она разместила "большие и мощные подводные лодки".

"Они забрали Крым во время его срока пребывания на посту президента. Это не было хорошим делом, это могло быть остановлено", - убежден Трамп.

"Это могло быть остановлено ... Но президент Обама был не способен остановить это. И это очень плохо", - сказал Трамп.

При этом Трамп вновь заявил, что лучше, чтобы Россия была среди стран «Группы семи».

"Я действительно считаю, что это хорошо для мировой безопасности, это хорошо для мировой экономики. Не забывайте, они строят большой трубопровод в Европе, который направляется в Германию, я сказал Ангеле (канцлеру Германии Ангеле Меркель - УНИАН)... Вы платите России миллиарды долларов, а мы потом вас защищаем от России, и я спрашиваю, как такое возможно?", - отметил Трамп.