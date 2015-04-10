Порошенко утверждает, что Одесса постоянно находится в зоне его внимания (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в Одессе, комментируя массовое задержание в городе диверсантов.

«Я в Одессе буду постоянно. Одесса постоянно в зоне моего внимания. Мы будем задерживать тогда, когда у нас будет информация об опасности. Я хочу, чтобы мы четко понимали… Задержаны десятки людей, сотни единиц оружия, десятки килограммов тротила, десятки гранат, определенная «подрывная» литература, планы террористических актов и операций, телефоны общественных деятелей», - сказал Порошенко.

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Он отметил, что данные задержания лишь подтверждает, что возрождаются не только вооруженные силы Украины, а и деятельность Службы безопасности Украины, которая раньше была уничтожена, «нафарширована агентами спецслужб соседнего государства». Президент отметил, что сегодня лучшие специалисты по вопросам контрразведки из антитеррористических подразделений СБУ демонстрируют, что служба умеет эффективно работать.

«Задержания (в Одессе – УНИАН) не были приурочены к моему приезду, хотя я знал детали операции. Они проводились не только в Одессе. Их (диверсантов) сходки были и в Белгород-Днестровском , и в Овидиополе…», - отметил Порошенко.

Он также заявил, что слухи о якобы активизации сепаратистских настроений в районах украинской Бессарабии не соответствуют действительности.

Он акцентировал, что это - ложь, которую вбрасывали в рамках информационной войны против Украины.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе за несколько последних дней СБУ задержала более 40 диверсантов, которые готовили теракты на Пасхальные праздники в регионе.