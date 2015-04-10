В Одессе продолжается "зачистка" от диверсантов, задержали 40 человек - СБУ

14:46, 10 апреля 2015
Общество
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В Одессе сегодня продолжаются задержания диверсантов, которые планировали теракты и провокации в городе, задержали 40 человек.

Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянськая.

"Мероприятия по "зачистке" Одесского региона от диверсантов и террористов продолжаются и сегодня. В эти минуты происходят новые задержания диверсантов, которые намеревались преступно сорвать одесситам Пасхальные праздники. В общем СБУ задержала 40 человек, десятерым уже предъявлены обвинения. Продолжаются следственные действия в отношении остальных задержанных.Обыски не прекращаются. Изъято большое количество оружия и взрывчатки", - сообщила Гитлянська.

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По ее словам, СБУ совместно с Генпрокуратурой и МВД продолжают активную фазу "зачистки" региона от преступных элементов.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в СБУ сообщили о задержании в Одессе уже 29 членов диверсионной группы.

Шановні друзі!У розвиток вчорашньої інформації, яку оприлюднив голова СБУ Валентин Наливайченко, хочу повідомити, що за...

Posted by Олена Гитлянская on 10 Апрель 2015 г.
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