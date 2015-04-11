В Иерусалиме верующие ждут схождения благодатного огня

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской Митрополии иеромонаха Виктора (Коцабу), который в составе официальной делегации отправился за Благодатным огнем в Храме Гроба Господня сейчас в ожидании чуда бок о бок находятся представители разных конфессий, но первым получит Огонь только православный Иерусалимский Патриарх.

“Схождение Благодатного Огня - это великое чудо, за которое весь мир прикасается к великой тайны Божественной благодати. Традиционно в этот день около полудня со двора Иерусалимской Патриархии выходит крестный ход во главе с Патриархом Феофилом III. Прибыв к храму Воскресения Христова, процессия направляется к Кувуклии - часовне, возведенной над Гробом Господним, и, трижды обойдя ее, останавливается перед входом в нее”, - рассказывает отец Виктор.

“Все огни в храме погашены. Паломники со всего мира в напряженном молчании следят за Патриархом, которого тщательно обыскивают на предмет зажигательных средств. Именно в Кувуклии Патриарх на коленях молится перед Гробом Господним о даровании Святого огня. Схождение огня свидетельствует о услышанные молитвы и милость Божью и грядущую радость Воскресения. Патриарх зажигает лампаду и свечи, которые затем выносит в храм и передает народу. В это же мгновение десятки и сотни огней вспыхивают в воздухе под куполом храма”, - комментирует иеромонах.

Читайте такжеЗавтра в Киев из Иерусалима доставят Благодатный огонь"Уже много лет подряд официальная делегация УПЦ в Великую Субботу доставляет Благодатный Огонь в Киево-Печерскую лавру. Оттуда он распространяется храмами, чтобы в Пасхальную ночь все желающие смогли приобщиться к радости и чуда, которое произошло на Святой Земле. Каждый верующий человек, что касается Благодатного огня, приобщается к частичке Святой Земли. Наша вера должна быть такой же искренней, яркой и горячей, которым является Благодатный огонь”, - напоминает отец Виктор.

Справка. Храм Гроба Господня построен равноапостольным императором Константином Великим и его матерью царицей Еленой в IV веке на месте, где была Голгофа - место распятия Господа Иисуса Христа, и пещера, в которую святым праведным Иосифом было положено тело Спасителя после смерти на кресте.