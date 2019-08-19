цей матеріал доступний українською

Зеленский сменил начальника СБУ на Житомирщине

20:14, 19 августа 2019
Политика
29 0
Зеленский назначил нового главу СБУ Житомирщины / фото УНИАН

Соответствующий указ №605/2019 размещен на сайте главы государства.

Читайте такжеЗеленский уволил и.о. главы Николаевской ОГА, от которого месяц назад требовал отставку

«Назначить Головаша Олега Олеговича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области», - говорится в документе.

До этого, глава государства указом №604/2019 уволил с должности руководителя управления СБУ в Житомирской области Виктора Панасюка.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Зеленский призвал руководителей Главного управления Национальной полиции и управления СБУ в Житомирской области написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе.

Панасюк занимал должность начальника Управления СБУ в Житомирской области с 3 мая 2017 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #СБУ#Житомирская область#Владимир Зеленский