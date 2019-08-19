Зеленский сменил начальника СБУ на Житомирщине

Новым руководителем областного Управления СБУ стал Олег Головаш.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Головаша начальником Управления Службы безопасности в Житомирской области.

Соответствующий указ №605/2019 размещен на сайте главы государства.

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«Назначить Головаша Олега Олеговича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области», - говорится в документе.

До этого, глава государства указом №604/2019 уволил с должности руководителя управления СБУ в Житомирской области Виктора Панасюка.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Зеленский призвал руководителей Главного управления Национальной полиции и управления СБУ в Житомирской области написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе.

Панасюк занимал должность начальника Управления СБУ в Житомирской области с 3 мая 2017 года.