«Чиновники ведут себя, как бандиты»: Зеленский приказал и.о. главы Николаевской ОГА уволиться (видео)

Президент сообщил, что кандидатуру на должность председателя Николаевской ОГА все еще ищут.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление об увольнении.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом президент заявил во время ознакомления с инфраструктурой и условиями функционирования Николаевского международного аэропорта 17 июля.

Зеленский отметил, что с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов.

По его словам, это касается эффективности использования средств. «Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы - судебные дела относительно фирмы-подрядчика, трагическая ситуация с предыдущим директором аэропорта Волошиным», - говорится в сообщении.

Президент поинтересовался у гендиректора аэропорта Федора Барны, сколько нужно средств и какие сроки достройки, какой пассажиропоток. Руководитель аэропорта рассказал, что в последние были чартерные полеты в июле, а регулярные рейсы не летают, в частности, из-за нехватки диспетчеров. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк ответил, что диспетчеров не направляют именно из-за отсутствия загрузки и четких графиков регулярного авиасообщения. Президент обратился с просьбой направить диспетчеров на определенный период - для эксперимента, а гендиректор аэропорта должен обеспечить авиаперевозчиков.

«Присутствующие журналисты и активисты призвали президента помочь, чтобы было проведено расследование относительно использования средств на ремонт аэропорта. Кроме того, отмечалось, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией и т.д.», - сообщили в пресс-службе.

«Вы делаете такое выражение лица, как будто бы вы не при чем и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? ... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя как бандиты», - обратился к присутствующим николаевским чиновникам Зеленский.

Глава государства также сообщил, что сейчас ищут кандидатуру на должность председателя Николаевской ОГА, и призвал активистов предложить, кого они хотели бы видеть главой облгосадминистрации.

Напомним, 10 июля Зеленский во время встречи с руководителями Киевской области со скандалом выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, заявив о его судимости и назвав «разбойником».

Сначала чиновник заявил о намерениях подать на Зеленского в суд, но в дальнейшем отказался от иска на президента.