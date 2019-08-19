"Только пряником": журналист дал совет, как вернуть Донбасс

По мнению Дмитрия Гордона, Украине нужно развивать экономику, а жители оккупированного Донбасса «придут сами».

Журналист Дмитрий Гордон считает, что жителей подконтрольных боевикам территорий Донбасса нужно приманивать "пряником", а не "кнутом".

Об этом он сказал во время чата в Главреде.

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"Людей нужно привлекать успешной экономикой, а не заставлять вернуться в Украину насильственными действиями. Поздно действовать так, все. Только "пряником", - считает Гордон.

По его мнению, Украине нужно развивать экономику, а жители оккупированного Донбасса «придут сами».

"Нужно создать в Украине такую экономику, чтобы у всех вокруг от зависти рты посводило, чтобы они подумали: "Боже мой, а почему же мы так не живем, как украинцы?", чтобы жители Донбасса и Крыма очень захотели вернуться, увидев наши успехи в экономике. Когда у нас будет такая экономика, нам не нужно будет вводить танки, чтобы вернуть свои территории, нам не придется ничего другого делать - люди сами придут", - отметил журналист.

Как сообщал УНИАН, глава партии «Слуга Народа» и вероятный кандидат на должность спикера Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков признал, что новой Раде не удастся быстро остановить войну на Донбассе.