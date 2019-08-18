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Разумков: от нас будут хотеть быстрого окончания войны, но закончить ее быстро не удастся

13:01, 18 августа 2019
Политика
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Дмитрий Разумков снова прокомментировал проблему достижения мира на Донбассе / Фото УНИАН

Глава партии «Слуга Народа» и вероятный кандидат на должность спикера Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков признал, что новой Раде не удастся быстро остановить войну на Донбассе.

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Такое заявление Разумков сделал в интервью «Новому времени», говоря о приоритетах работы новой Рады.

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», – отметил он.

Ранее Разумков в интервью «Коммерсанту» отмечал, что украинская сторона хочет скорейшего завершения войны на востоке Украины и деоккупации Крыма, но решить эти вопросы только на законодательном уровне не получится.

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Теги: #Донбасс#война#Дмитрий Разумков