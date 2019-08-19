Команда Зеленского объявила конкурсы на должности глав райгосадминистраций

Претендентов ищут на должности в шести областях.

Команда президента Владимира Зеленского объявила конкурсы на должности глав районных госадминистраций в шести областях.

Вакансии опубликованы в рамках проекта LIFT.

«Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности глав районных государственных администраций во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях», — говорится в сообщении.

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Ищут потенциальных претендентов благодаря онлайн-платформе Lift, запуск которой глава государства анонсировал в конце мая. Благодаря этому проекту надеются, что в политику придут новые люди и воплотят новые идеи в управлении государством.

На сайте Lift указано, что основная задача для будущего председателя РГА - налаживание всех процессов в подчиненных органах, службах и комиссиях. Обеспечение, развитие и совершенствование района. На должности ищут "сильных управленцев, которые имеют опыт не менее 5 лет на руководящих должностях, профессионалов своего дела, которым не безразлично будущее нашей страны, людей, которые горят желанием изменить ход истории и построить сильное государство". Среди требований – высшее образование, умение эффективно управлять людьми, не бояться телекамер и журналистов, уметь работать с большим потоком информации, не бояться сложностей и преград, негативно относиться к коррупции и никогда не были привлечены к уголовной ответственности, иметь базовые знания законодательства Украины.

О зарплате - ни слова. Нынешние главы РГА в зависимости от стажа, надбавок и т. п получают около 20 тыс. грн в месяц.