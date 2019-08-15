НАБУ показало коррупционную схему, на которой зарабатывал задержанный Грымчак (видео)

По данным НАБУ, Юрий Грымчак за вознаграждение соглашался "помогать" бизнесу решать его проблемы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и его помощник путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

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По данным следователей, представитель частной фирмы пожаловался Грымчаку на проблему рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это, отмечают в НАБУ, заместитель министра сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов (в дальнейшем сумма взятки была уменьшена до 80 тысяч долларов), используя свои связи, может посодействовать для принятия необходимого судебного решения.

Грымчак якобы обещал обратиться к заместителю генпрокурора, чтобы последняя повлияла на главу гражданского Кассационного суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может обеспечить принятие необходимого судебного решения.

По данным НАБУ, первую часть денег в размере 50 тысяч долларов Грымчак и его помощник разделили между собой. Остальные 30 тысяч долларов им передали 14 августа перед задержанием.

Кроме того, согласно версии следователей, представитель частной компании во время беседы с Грымчаком также рассказал о том, что фирма проходит сложное согласование разрешительных документов на строительство на земельных участках в Киеве, которые относятся к памятникам культурного наследия.

"Узнав об этом, заместитель министра предложил свои «услуги» по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл. США. Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие", - говорится в сообщении НАБУ.

После получения части денежных средств в сумме 450 тысяч долларов и 30 тысяч долларов от представителей ООО и были задержаны «на горячем» Грымчак, а также его «помощник».

По результатам проведенных обысков обнаружена и изъята вся сумма неправомерной выгоды, полученной 14 августа 2019 года, а также часть полученной ранее.

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве 1,1 миллиона долларов.