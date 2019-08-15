Задержание Грымчака на взятке: СБУ обнародовала видео с пачками денег
Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве 1,1 миллиона долларов.
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Видео опубликовано на сайте СБУ.
На видео видно, как правоохранители изымают белую сумку, в которой находились 9 пачек долларовых купюр в полиэтиленовых пакетах.
Грымчак и его помощник были задержаны во время получения части средств в размере 480 тысяч американских долларов.
Как сообщал УНИАН, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощники в среду, 14 августа, были задержаны за вымогательство взятки.
Одна из статей, по которой Грымчака подозревают в совершении преступления - ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества).
По словам журналиста Юрия Бутусова, Грымчак получил взятку от застройщика за влияние на управление Минкульта.