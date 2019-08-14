ГПУ просит отстранить главу скандального Окружного админсуда Киева Вовка

Причиной ходатайства Генпрокуратуры является привлечение судьи к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Высший совет правосудия с просьбой временно отстранить судей Окружного административного суда города Киева Павла Вовка и Игоря Погрибниченко от осуществления правосудия.

Об этом 14 августа сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Кроме них, ГПУ просит отстранить судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко от осуществления правосудия.

Как сообщается, причиной является их привлечение к уголовной ответственности.

Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 20 августа в 10:00.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры провели обыски в Окружном административном суде Киева. На совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

«Зафиксировано множество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, в деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это то организованное системное давление на принятие решений судами», - отметил Горбатюк.

По его словам, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием.

В свою очередь, в ОАСК заявили, что работники НАБУ и ГПУ оказывают давление на их судей, в частности, помещение заблокировано, а работа суда парализована.

30 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что повестки для вручения подозрений четырем судьям ОАСК высланы им.

Вовк должен был явиться в ГПУ в 14.00 2 августа, Евгений Аблов - в 14.45, Игорь Погрибниченко - в 15.30, а Иван Шепитко - в 16.15.