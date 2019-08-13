Россия выслала сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

Это было сделано в ответ на высылку российского разведчика, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Москва объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

Об этом в комментарии ТАСС сообщили в МИД РФ.

В ведомстве заявили, что Украина еще в мае объявила сотрудника генерального консульства России во Львове персоной нон грата.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - заявили в МИД РФ.

Читайте такжеВ Украину прибыл новый посол Эстонии (фото)

Как сообщал УНИАН, во Львовской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадания спецслужб Российской Федерации.

Военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году.

По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВСУ, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе государства.

Собранные данные злоумышленник передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона персоной нон грата. Он уже покинул территорию Украины.