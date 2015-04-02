В Крыму на въезде в село Журавки стоят блокпосты, в домах проводятся обыски

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на активиста крымскотатарского движения, глава Центризбиркома Курултая Заира Смедляева.

«Мне сказали, что это проводятся учения. Понятное дело, что сейчас вымышленный враг – это крымские татары и к ним особое внимание и отношение сейчас в Крыму. Машины проверяют все, и те, что въезжают и те, что выезжают, но особое внимание уделяют тем, где есть крымскотатарская символика», – сказал он.

Как он написал позже не своей странице в Facebook, полицеские проверяют "условия хранения огнестрельного оружия" в селе, а также "ищут украденній мотоцикл".

"Самое интересное, что одновременно с этим ищут похищенный мотоцикл, в домах, в шкафах, комодах и компьютерах с мобильными телефонами, которые изымают, без санкции и каких либо документов. В общем, очередная акция устрашения крымских татар", - написал Смердляев.

Информагентство QHA со ссылкой на местного жителя сообщило, что полицейские называют разным людям разные причины обысков.

Кто-то из силовиков говорит, что ищет запрещенную литературу, а кто-то - оружие. По другим версиям на данный момент на территории Журавок проводятся учения.

Как отметил местный житель, люди боятся выходить из домов, поскольку по улицам ходят вооруженные люди.

"Я переживаю за своего ребенка, который сейчас находится в школе. Возвращаясь домой, она может испугаться этого "представления", - рассказал он.