Гибель бойцов на Донбассе: Зеленский призвал лидеров «Нормандского формата» встретиться как можно быстрее

По словам президента, обстрел боевиков, в результате которого погибли четверо украинских бойцов, направлен на подрыв не только перемирия, но и переговорного процесса в целом.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрела оккупантов, в результате которого погибли четверо бойцов ВСУ на Донбассе, призвал лидеров «нормандского формата» как можно скорее провести встречу.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Четверо украинских военных погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», - заявил он.

Читайте также"Коварно обстреляли": в СНБО рассказали подробности гибели четырех военных на Донбассе

«Именно поэтому я призываю лидеров стран - участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно скорее собраться для возобновления переговоров», - добавил президент.

Кроме того, Зеленский выразил соболезнования семьям погибших героев. «Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной. Слава Украине!» - резюмировал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 августа, представитель Минобороны проинформировал, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».