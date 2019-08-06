"Хлебное перемирие": на Донбассе сегодня в результате обстрелов оккупантов погибли четверо украинских военных

Российско-оккупационные войска сегодня обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Павлополя и Богдановки.

На Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов сегодня погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге.

"От начала текущих суток сегодня, 6 августа, российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела наших позиций", - отметил Гуцуляк.

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Он уточнил, что в 00.45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрелов украинских позиций возле села Богдановка Донецкой области.

В 10.20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов, по имеющейся информации, сегодня четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших военных, а также их боевым побратимам", - подчеркнул Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.