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"Хлебное перемирие": на Донбассе сегодня в результате обстрелов оккупантов погибли четверо украинских военных

12:57, 06 августа 2019
Война
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Сегодня на Донбассе погибли четверо военных / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге.

"От начала текущих суток сегодня, 6 августа, российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела наших позиций", - отметил Гуцуляк.

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Он уточнил, что в 00.45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрелов украинских позиций возле села Богдановка Донецкой области.

В 10.20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов, по имеющейся информации, сегодня четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших военных, а также их боевым побратимам", - подчеркнул Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.

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Теги: #война на Донбассе#погибшие военные#обстрелы боевиков