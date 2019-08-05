Осужденный за катастрофу Ил-76 генерал-майор Назаров подтвердил намерение уволиться из ВСУ

По словам Назарова, он решил сосредоточить усилия на работе в судах по обжалованию приговора в деле о сбитом ИЛ-76 под Луганском.

Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом боевиками на Донбассе самолете Ил-76, приговорив к 7 годам лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины по собственному желанию.

Соответствующую информацию он подтвердил "Громадскому".

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«Я подал рапорт об увольнении по собственному желанию, и жду решения Генерального штаба и Министерства обороны. Это связано с судебным делом. Я решил сосредоточить усилия именно на уголовном производстве, работе в судах, борьбе», — рассказал Назаров.

По его мнению, приговор Павлоградского суда о 7 годах заключения является незаконным. Защита генерал-майора настаивала на исследовании выводов экспертных учреждений в Львове и Киеве, так как считает, что между результатами этих двух экспертиз, проведенных в феврале и в мае 2015 года, есть расхождения.

Назаров пояснил, что в 2017 году была подана апелляция. По итогам ее рассмотрения назначили повторную экспертизу, которая длилась фактически 9 месяцев. В связи с судебной реформой апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 июля 2014 года при заходе на посадку в Луганский аэропорт был сбит транспортный самолет Ил-76. На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, продукты, а также подкрепление украинским военнослужащим, находившимся в окружении боевиков «ЛНВ» и российских военных.

27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал виновным в служебной халатности, которая привела к гибели летчиков и десантников, генерал-майора Виктора Назарова и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Назаров подал апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор. Поэтому он и далее продолжал службу в ВСУ.

На днях появилась информация, что Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ.