Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ - журналист

В 2017 году Виктора Назарова признали виновным в служебной халатности и приговорили к семи годам лишения свободы по делу о сбитом боевиками Ил-76.

Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом вооруженными террористами самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил.

Об этом пишет главред издания Цензор.нет Юрий Бутусов на странице в Facebook.

Он напомнил, что Назаров занимает должность замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

"Последние пять лет он был вторым по влиянию человеком в ГШ ВСУ, правой рукой начальника ГШ Виктора Муженко, занимая пост исполняющего обязанности первого заместителя начальника Генштаба", - отметил Бутусов.

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Также он указал, что Назаров признан Павлоградским судом виновным в служебной халатности, позволившей российским диверсантам сбить самолет Ил-76 в Луганском аэропорту.

"Генерал подал в апелляцию. За годы после вынесения приговора Назаров добился увольнения двух военных летчиков - экспертов в деле по Ил-76", - уточнил Бутусов.

По его словам, Назаров также фигурирует в деле о служебной халатности в Иловайском сражении, которое до суда до сих пор не дошло.

"После увольнения у генерал-майора Назарова будет достаточно времени для участия в судебных заседаниях", - резюмирует журналист.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 июля 2014 года при заходе на посадку в Луганский аэропорт был сбит транспортный самолет ИЛ-76. На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, еду, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков «ЛНР» и российских военных.

27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал виновным в служебной халатности, повлекшей гибель летчиков и десантников, генерал-майора Виктора Назарова и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Назаров подал апелляцию, рассмотрение которой длится до сих пор. В данный момент генерал Назаров находится на свободе.