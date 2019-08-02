"Украине стоит выйти из роли жертвы": секретарь СНБО заявил о смене подхода к сотрудничеству с США

По его словам, сфера безопасности станет основным вопросом повестки дня во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о своем визите в США и предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

По его словам, Украине стоит отходить от роли жертвы и не «просить по миру помощь». Страна должна быть надежным стратегическим партнером, передает Радио НВ.

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«Вопрос безопасности - это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров», - заявил Данилюк.