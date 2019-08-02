"Украине стоит выйти из роли жертвы": секретарь СНБО заявил о смене подхода к сотрудничеству с США
Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о своем визите в США и предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
По его словам, Украине стоит отходить от роли жертвы и не «просить по миру помощь». Страна должна быть надежным стратегическим партнером, передает Радио НВ.
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«Вопрос безопасности - это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров», - заявил Данилюк.
Исходя из его слов, сфера безопасности станет основным вопросом повестки дня во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Как сообщал УНИАН, ранее замруководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время состоится визит Зеленского в США, также встреча с Трампом возможна в сентябре в Польше.