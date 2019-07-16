У Зеленского объяснили, от чего зависит дата встречи с Трампом в США
Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что дата визита главы Украинского государства Владимира Зеленского в США еще согласовывается и зависит от графиков украинского и американского президентов.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко заявил на брифинге в Киеве по результатам встречи советников лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия), состоявшейся 12 июня в Париже.
«Мы планируем визит (в США)... в котором безусловно основную роль играет наше посольство в США. На сегодняшний момент Валерий Чалый является послом Украины и занимается непосредственно своей работой, с момента его отзыва этим будет заниматься так называемый временный поверенный в делах Украины в США, как правило, это один из старших дипломатов посольства, который будет определен позже», - отметил он.
Вместе с тем, по словам Пристайко, сейчас подбирают нового руководителя украинской дипломатической миссии в США, как и во все 12, поскольку сегодня будут отозваны послы из 12 стран.
«Визит в США планируется... у нас есть приглашение от президента Трампа, но сейчас стороны уточняют даты, это связано, преимущественно, с графиками президентов», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, ранее посольство Украины в США информировало, что Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон, однако дата визита не была определена.
6 июля Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом вопросы противодействия строительству газопровода «Северный поток-2».
15 июля в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский принял решение о замене руководителей в 12 посольствах Украины в ряде стран мира.