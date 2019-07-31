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Зеленский утвердил изменения в соглашение со Словакией о местном приграничном движении

15:27, 31 июля 2019
Политика
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В соглашение о местном пограничном движении между Украиной и Словакией внесены изменения / фото УНИАН

Об этом говорится в указе главы государства №568 от 31 июля.

В частности, глава государства утвердил соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в соглашение между странами о местном приграничном движении от 30 мая 2008 года, заключенное 16 апреля 2019 года в Братиславе.

Согласно изменениям, "срок непрерывного пребывания в режиме местного приграничного движения в пограничной зоне другой договорной стороны не должен превышать девяноста (90) дней".

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В предыдущей редакции соглашения речь шла о том, что "максимально разрешенный срок каждого непрерывного пребывания в режиме местного приграничного движения в пограничной зоне другой договорной стороны не должен превышать 30 (тридцати) дней, однако максимальный срок пребывания в пограничной зоне другой договорной стороны не должен превышать девяноста (90) дней в течение каждых ста восьмидесяти (180) дней".

Также дополняется перечень населенных пунктов, на которые распространяется соглашение о местном приграничном движении.

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Теги: #президент#Словакия#пограничный контроль