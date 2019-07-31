Посольство США об убийстве Гандзюк: украинский народ требует правосудия

Американские дипломаты подчеркнули, что Гандзюк "бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину".

Посольство Соединенных Штатов Америки в годовщину нападения на активистку Екатерину Гандзюк, которое произошло 31 июля 2018 года, напомнило, что украинский народ требует правосудия по делу об убийстве.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

"Сегодня мы с грустью отмечаем годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину. Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - заявили американские дипломаты.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Паламарчука Игорь Павловский.

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Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывшие председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

19 июня Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook обнародовал открытое письмо, в котором попросил Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?». Президент Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца убитой активистки и согласился встретиться.

29 июля отец Гандзюк рассказал журналистам об обнадеживающей встрече с президентом Украины. "У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает", - заявил Гандзюк.