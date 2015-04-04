Аннексия Крыма послужила пропагандистским наркотиком для Путина - Каспаров

01:27, 04 апреля 2015
Политика
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Известный российский оппозиционер, шахматист Гарри Каспаров уверен, что никто на Западе никаких иллюзий по поводу режима Путина сегодня уже не лелеет

Каспаров

Каспаров подчеркнул, что аннексия Крыма и развязанная война на Востоке Украины "служили пропагандистским наркотиком", передает ТСН.

"Этот наркотик позволил Путину нивелировать ситуацию с очевидным ухудшением социально-экономического положения в России. Понятно, что режим Путина вступил в свою агонию. Другое дело, что эта агония может затянуться и может быть кровавой", - сказал оппозиционер.

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"Все же, истинная сущность путинского режима проявилась. Несмотря на колоссальные средства, которые тратятся на пропагандистскую обработку не столько в РФ, сколько за рубежом. Мне кажется, что никаких иллюзий сегодня уже реально никто на западе по поводу режима Путина не лелеет", - отметил Каспаров.

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