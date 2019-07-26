В ГПУ рассказали о влиянии Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом и деятельность ГБР

По словам Горбатюка, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием, и на это обязательно должна быть немедленная реакция.

Руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявляет, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном с директором НАБУ Артемом Сытником брифинге в Киеве.

«Зафиксировано огромное количество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, в деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это то организованное системное давление на принятие решений судами», - сказал Горбатюк.

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По его словам, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием, и на это обязательно должна быть немедленная реакция.

«Органы, на которые было осуществлено вмешательство - это влияние на принятие решений Конституционным судом, на принятие решений ВККС и ВСП (фактически те органы, которые могут влиять на судебную систему и привлечение к дисциплинарной ответственности), на министерства и ведомства, влияние на ГБР. Огромный объем действий с признаками преступлений, которым обязательно будет дана оценка», - отметил Горбатюк.

На уточняющий вопрос относительно вмешательства в работу Конституционного суда, Горбатюк ответил, что этот эпизод подлежит отдельному расследованию. «Можно говорить о влиянии отдельных членов, на принятие тех или иных решений именно Конституционным судом. То есть склонение определенных членов Конституционного суда на принятие тех или иных решений, которые нужны этим лицам... Это связано с отменой (уголовной ответственности - УНИАН) за незаконное обогащение и признанием незаконного (неконституционного) закона о люстрации», - сказал Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, детективы НАБУ вместе с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры осуществляют обыски в Окружном административном суде Киева.