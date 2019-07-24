Рябошапка: сейчас есть серьезный прогресс в работе НАБУ и САП

Рябошапка выразил надежду, что динамика расследований антикоррупционных органов будет расти.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка отметил прогресс в работе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в рамках конференции «Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?» в Киеве.

«В настоящее время есть серьезный прогресс в их работе (НАБУ и САП – УНИАН), и мне кажется, - хорошая динамика, и этот прогресс будет увеличиваться», - заявил он.

«Что касается ГБР - время покажет», - добавил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о «перезагрузке» НАБУ и САП, если эти органы в течение трех месяцев не докажут свою способность эффективно работать.