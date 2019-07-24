КСУ может отменить люстрацию быстрее, чем новая ВР рассмотрит ее расширение - Рябошапка

Заместитель руководителя Офиса президента считает, что ситуация относительно люстрации прояснится в течение нескольких недель.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка не исключает, что Конституционный суд может принять решение, которым отменит люстрации раньше, чем новая Верховная Рада успеет рассмотреть президентский законопроект о ее расширении.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время конференции «Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?» в Киеве.

«Закон о люстрации действует уже 5 лет. Законопроект о люстрации, который мы подали, парламент отказался рассматривать и, очевидно, что сейчас мы будем просматривать инициативы, которые были внесены в парламент, и выяснять актуальность этих инициатив. Я не исключаю, что мы можем не успеть, и Конституционный суд примет решение (о признании люстрации неконституционной - УНИАН) скорее, чем новый парламент. Поэтому давайте подождем несколько недель, и все будет понятно», - заявил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о расширении люстрации на президента, министров, депутатов и других топ-чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 года.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря СНБО, а также других чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года.

По словам Зеленского, его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти. «Предлагаю в перечень должностей, подпадающих под люстрацию добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, председателя СБУ, председателей Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимающих должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Этот законопроект - только общественная оценка их деятельности», - подчеркнул глава государства.