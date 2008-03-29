Луценко беспокоит ”криминалитет грузинской национальности”

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отмечает стабильно высокий уровень преступлений, совершенных грузинским криминалитетом в Украине, и связывает это с введением антикриминальных законов в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил в интервью журналистам во время пребывания с рабочим визитом в Грузии.

"В Украине нас беспокоит проблема криминалитета грузинской национальности, в первую очередь, это квартирные кражи и кражи на автодорогах, так называемые "барсеточники", высококвалифицированные и групповые", - сказал глава МВД.

Вместе с тем он подчеркнул, что "обижаться на Грузию смысла нет, потому что здесь (в Грузии – УНИАН) приняты жесткие антикриминальные законы, поэтому люди, которые зарабатывают таким незаконным способом, едут в страны, где менее жесткий режим".

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что украинское законодательство в этом плане "более лояльно".

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о тенденции к увеличению количества преступлений, совершенных выходцами из Грузии, глава МВД подчеркнул, что количество таких преступлений не увеличилось, "но, к сожалению, оно стабильно высоко".

Кроме того, министр внутренних дел Украины подчеркнул, что украинская делегация, прибывшая в Грузию, привезла своим грузинским коллегам "картотеку лиц, разыскиваемых, подозреваемых и осужденных, для обсуждения (грузинскими коллегами – УНИАН) работы по каждому направлению".