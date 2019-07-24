Рябошапка оценил шансы стать будущим генпрокурором

Заместитель руководителя Офиса президента сообщил, что ранее обсуждал с Зеленским возможность внесения представления в парламент относительно его назначения на должность главы ГПУ.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка оценил вероятность стать будущим генпрокурором в 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время конференции «Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?» в Киеве.

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Отвечая на вопрос, насколько он оценивает вероятность стать будущим генпрокурором Рябошапка сказал: «50% - или да или нет. Для этого прежде всего нужно представление президента, а во-вторых – нужно решение парламента».

Он отметил, что ранее обсуждал с президентом Украины возможность внесения представления в парламент относительно его назначения на должность генпрокурора, и что Владимир Зеленский неоднократно предлагал ему возглавить Генеральную прокуратуру.

«Как я отношусь к инициативам президента? Я поддерживаю все инициативы президента», - добавил Рябошапка.

В то же время, по его словам, он не обсуждал с президентом другие возможные кандидатуры на пост генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, 23 июля глава государства Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру Рябошапки на должность генерального прокурора.