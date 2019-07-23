Джемилев объяснил, почему возвращение Крыма Украине "неизбежно"

Джемилев подчеркнул, что Украине в первую очередь сейчас нужно укреплять свою обороноспособность и сохранять стабильность.

Возвращение Крыма Украине неизбежно, ведь России не удалось привести в руководство Украиной людей, подобных Януковичу, которые согласятся с оккупацией, аннексией и снимут все санкции.

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Такое мнение в интервью «Апострофу» выразил первый председатель Меджлиса и экс-уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Во многом возвращение Крыма будет зависеть от того, что произойдет в России. Подавляющее большинство экспертов говорят, что возвращение Крыма возможно после смены власти там. Ведь, несмотря на национальные интересы Российской Федерации, вторжение в Украину, в частности, оккупация Крыма, нанесли большой вред России. И любой руководитель будет думать, как вывести свою страну из изоляции», – отметил Джемилев.

Вторым вариантом, по его мнению, может стать вероятный распад Российской Федерации, по образцу распада Советского Союза.

Джемилев подчеркнул, что Украине в первую очередь сейчас нужно укреплять свою обороноспособность и сохранять стабильность, потому что любая дестабилизация на руку России.

«По большому счету, Россия думала, что сможет привести в руководство Украиной людей, подобных Януковичу, которые согласятся с оккупацией, аннексией, чтобы были сняты все санкции. Но поскольку этого не произошло, и дай Бог не произойдет, то возвращение оккупированных территорий и восстановление территориальной целостности Украины - это неизбежно. В противном случае - это угроза всему мировому правопорядку», – резюмировал Джемилев.