Через год базы пограничной охраны в Бердянске и Мариуполе будут полностью модернизированы.

Правительство Соединенных Штатов Америки продолжает оказывать помощь в развитии береговой охраны Украины на Азовском море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международной конференции по развитию морской охраны Госпогранслужбы Украины заявил советник по морским вопросам программы экспертного контроля и безопасности границы Посольства США в Украине Кевин Кильер.

"Работая с господином адмиралом (начальником регионального управления морской охраны ГПСУ Олегом Костуром - УНИАН), мы выявили потребности в развитии инфраструктуры как для подразделений морской охраны в Мариуполе и Бердянске, так и для обновления флота кораблей и катеров. Речь идет о двух или даже о трех таких подразделениях. Мы работаем также над помощью в модернизации флота пограничников", - сказал Кильер.

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Также он добавил, что США предоставят Украине два пограничных катера и обеспечат обучение 25 моряков, которые будут нести службу на этих катерах.

Кроме того, представитель Посольства США отметил, что в течение 15 месяцев он вместе с руководством Госпогранслужбы посещал все объекты морской охраны ГПСУ, изучал потребности, чего не хватает. Был разработан план-проект инфраструктурных нововведений, "а теперь мы переходим к этапу проектирования, то есть переносу на бумагу инфраструктурных конструкций, которые будут построены или модернизированы, а также к кораблям пограничного флота, которые также будут модернизироваться. Чтобы завершить проектную фазу, у нас есть еще 30-45 дней". После этого, по словам Кильера, начнется фаза реконструкции и строительства. Планируется ее начать уже в начале 2020 года. На развитие баз морской охраны в Бердянске и Мариуполе, по его словам, понадобится 6-8 месяцев.

В свою очередь начальник регионального управления морской охраны ГПСУ Олег Костур заявил, что модернизация морской охраны включает в себя не только повышение эффективности собственно охранных функций, но и выполнение других, по примеру береговой охраны США.

"Представители береговой охраны США презентовали свой основной документ, и мы сегодня работаем с ним, мы уже отработали несколько основных руководящих документов, обеспечивающих деятельность всех подразделений морской охраны. В них мы заложили рекомендации юристов береговой охраны США. Мы рассчитываем, что эксперты США помогут нам усовершенствовать нашу правоохранительную базу. У нас есть видение дальнейшего развития морской охраны в направлении создания береговой охраны, которая будет осуществлять не только правоохранительную функцию, но и функции, присущие береговой охране как Европы, так и США. Речь идет о функции поиска и спасения на воде совместно с морской спасательной службой, о международном сотрудничестве по борьбе с наркотрафиком морскими путями, о привлечении подразделений морской охраны к международным операциям не только в Черном море, но и в других регионах. То есть, основная задача - чтобы морская охрана Украина заняла место в общей системе мировой береговой охраны", - сказал Костур.

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Также следует отметить, что на конференции, которая в настоящее время проходит в Киеве, украинская сторона в лице представителей морской охраны Госпогранслужбы ведет переговоры с представителями Канады, Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Представительства ЕС в Украине с целью привлечь эти страны и евросообщество к проекту модернизации морской охраны.

Как отметил на брифинге председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, развитие морской охраны - очень затратное дело. "Мы самостоятельно его реализовать не сможем. Для этого мы проводим конференции, такие как сегодняшняя, чтобы привлечь к этому делу наших международных партнеров и доноров", - сказал Дайнеко.

Также он рассказал, что на сегодняшний день у пограничников есть идея по развитию корабельно-катерного состава погранслужбы в сотрудничестве с Францией: "Сейчас она находится в стадии рассмотрения и возможной реализации".

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года США передали Украине первые две 34-метровые патрульные катера класса "Айленд" (Island).