Заместитель генпрокурора рассказал о своей самой крупной взятке
Сакварелидзе во время карьеры в Грузии предлагали коррупционное содержание в 10 миллионов долларов ежемесячно.
В период карьеры в Грузии нынешнему заместителю генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе предлагали коррупционное содержание в 10 млн долларов ежемесячно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе прямой телефонной линии.
"Самая крупная взятка, которую мне предлагали, была 10 млн долларов в месяц. Отказался", - отметил он.
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По словам Сакварелидзе, в грузинской прокуратуре существует практика, прокурор обязан сообщить, что ему предлагали взятку, а если он об этом не сообщил службе генеральной инспекции прокуратуры, то начинается служебная проверка в отношении него, а иногда - уголовное дело.
Такую же практику он хочет ввести в Генпрокуратуре Украины, как и практику конфискации имущества у родственников так называемых связанных с осужденным лиц, если последние, после осуждения коррупционера, не смогут доказать законное происхождение своего имущества.