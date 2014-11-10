Прокуратура Грузии ужесточила обвинение против Саакашвили
16:52, 10 ноября 2014Мир
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Главная прокуратура Грузии ужесточила обвинение против бывшего президента страны Михаила Саакашвили по делу об избиении летом 2005 года на то время депутата парламента Валерия Гелашвили.
Прокуратура ужесточила обвинение против Саакашвили / Фото УНИАН
Кроме того, новые обвинения были предъявлены также бывшему министру внутренних дел, бывшему премьер-министру Грузии Вано Мерабишвили, сообщают Новости-Грузия.
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"Михаилу Саакашвили и Вано Мерабишвили, которые обвинялись по ч. 3 ст. 333 Уголовного кодекса ("превышение служебных полномочий с применением насилия") было ужесточено обвинение по ч. 5 ст. 25-117 ("организация нанесения тяжкого вреда здоровью")", - говорится сообщении прокуратуры.
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