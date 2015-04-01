Мэра города в Харьковской области задержали "на горячем" за взятку в четверть миллиона

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

Один из задержанных депутатов является председателем земельной комиссии и землеустроителем.

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«Только что реализовались по группе взяточников с коррупционной составляющей. Мэр, три депутата, один из них председатель земельной комиссии и землеустроитель. Мэр Люботина (город областного значения на Харьковщине) - взяли на взятке, общая сумма больше 250 тыс. гривен. За неправомерное выделение земельных участков», - написал Аваков.

Только что реализовались по группе взяточников с коррупционной составляющей. Мер, три депутата , один из них председат... Posted by Арсен Аваков on 1 Апрель 2015 г.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому и его заместителю Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.