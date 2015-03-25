Бочковского и его первого заместителя задержали за коррупционную схему - Аваков

13:36, 25 марта 2015
Политика
5070

Главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого задержали за коррупционную схему в рамках госзакупок.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства.

"Есть очень простая схема. В рамках простой схемы государственные закупки осуществляются через частную компанию. Частная компания перечисляет деньги нерезиденту Украины - оффшорной компании на острове Джерси, оттуда - на другую частную компанию, принадлежащую Стоецкому и Бочковскому, после чего эти деньги делятся на их карточные счета, открытые в том числе в банках Cyprus. Вот оригиналы этих карт", - сказал Аваков после задержания чиновников.

Читайте такжеНа заседании Кабмина арестован глава ГСЧС Бочковский

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, Бочковському и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Чиновников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Аваков обратился к Кабмину с просьбой принять решение об увольнении Бочковского и Стоецкого, а также увольнении всего руководства подразделений ГСЧС во всех регионах страны.

Ранее УНИАН сообщал, что в.о. обязанностей председателя ГСЧС назначен советник главы МВД Авакова Зорян Шкиряк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter