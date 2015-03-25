Бочковского и его первого заместителя задержали за коррупционную схему - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства.

"Есть очень простая схема. В рамках простой схемы государственные закупки осуществляются через частную компанию. Частная компания перечисляет деньги нерезиденту Украины - оффшорной компании на острове Джерси, оттуда - на другую частную компанию, принадлежащую Стоецкому и Бочковскому, после чего эти деньги делятся на их карточные счета, открытые в том числе в банках Cyprus. Вот оригиналы этих карт", - сказал Аваков после задержания чиновников.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, Бочковському и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Чиновников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Аваков обратился к Кабмину с просьбой принять решение об увольнении Бочковского и Стоецкого, а также увольнении всего руководства подразделений ГСЧС во всех регионах страны.

Ранее УНИАН сообщал, что в.о. обязанностей председателя ГСЧС назначен советник главы МВД Авакова Зорян Шкиряк.