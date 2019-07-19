В сети появилось видео, на котором Зеленский "толкает" Полторака (видео)

В Минобороны уже прокомментировали ситуацию: министр якобы "сделал шаг назад", а информация о толчке не соответствует действительности.

В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский якобы толкает на публике министра обороны Степана Полторака. В Минобороны уже опровергли информацию о конфликте между министром и президентом.

Соответствующее видео появилось в YouTube.

Скандальный инцидент произошел на территории Министерства обороны, где проходила презентация мобильных жилищных модулей для бойцов Вооруженных сил Украины.

На кадрах видно, как Зеленский ведет беседу с замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной. В какой-то момент он резко разворачивается и якобы отталкивает от себя Полторака, который стоял рядом.

В то же время в комментарии InfoResist пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир заявила, что Зеленский не толкал Полторака, как это могло показаться из видео.

«Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы Президент пообщался с заместителем главы Офиса президента», - сказала она, добавив, что данное видео пример манипуляции.

Кушнир добавила, что президент жестикулировал.

«Диалог был конструктивным в течение всей встречи», - подытожила она.

Напомним, сегодня Зеленский представил мобильные жилые модули для военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Презентация состоялась на территории Министерства обороны в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. 5 июня Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал внесенный президентом проект постановления об увольнении Полторака.

6 июня Верховная Рада не поддержала президентский проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№ 10344).