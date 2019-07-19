Зеленский презентовал "мобильные домики" для военных в районе ООС (фоторепортаж)

Эти жилые модули предназначены как для первой, так и для второй линии обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский представил мобильные жилые модули для военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась на территории Министерства обороны в Киеве.

По словам Зеленского, была поставлена задача улучшить условия проживания военных на Донбассе.

«Подготовлены мобильные домики для военных. Там все есть самое главное: кондиционеры, подогрев - печка на зиму, мобильные прачечные, это и техника очень классная, Bosch, есть туалеты, душ, чтобы военные себя чувствовали нормальными людьми. Они и есть нормальные люди, я имею в виду, чтобы были и нормальные условия», - сказал он.

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Президент сообщил, что всего для военных в ООС необходимо 200 модульных комплексов, из которых 30 уже есть, а еще 10 будут изготовлены в ближайшее время. «Я думаю, что до конца этого года выполним эту задачу», - сказал он.

По словам Зеленского, эти мобильные жилые модули предназначены как для первой, так и для второй линии обороны на Донбассе.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак отметил, что «здесь есть разные варианты (мобильных жилых модулей - УНИАН). В зависимости от того места, где они будут применяться, будет меняться комплектация. Если есть опасность жизни наших военных, они будут углубляться в землю и конструктивно будут меняться для того, чтобы личный состав не получал поражения, а также там, где они будут закапываться, есть инженерные средства защиты, которым будет защищаться личный состав даже против диверсионных групп, которые могут зайти вглубь наших территорий».