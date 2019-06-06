Рада отказалась увольнять Полторака с должности министра обороны

Проект постановления об увольнении Полторака внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Верховная Рада Украины не поддержала президентский проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины (№ 10344).

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Как передает корреспондент УНИАН, за проект проголосовали всего 67 народных депутатов из 307 зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения вопроса, в частности председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов отметили, что их фракции не будут поддерживать увольнение министра обороны без одновременного внесения представления на назначение нового.

Проект постановления внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Проектом предусмотрено освободить Полторака в соответствии с п. 12 части 1 статьи 85 Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

5 июня Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал внесенный президентом проект постановления об увольнении Полторака.