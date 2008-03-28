Ющенко не знает, кто такой Медведчук, к которому апеллирует Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что страна никогда не сможет двигаться вперед, если ее движение будут определять сомнительные персоналии вчерашнего дня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня в городе Василькове Киевской области.

По его словам, Украина заплатила слишком дорогую цену за эксперименты целого ряда фигурантов, которые, по сути, едва не привели страну к гражданской войне.

«Убежден, целый черед неприятностей и проблем, которые принесли эти люди, украинской нации никогда не забудется», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что прямая компетенция правительства – решать газовые вопросы. «Я не знаю, кто сегодня такой МЕДВЕДЧУК, что премьер-министр Украины к нему апеллирует как к спасителю. По моему мнению, это позор для Украины», – считает В.ЮЩЕНКО.

«Я знаю, какая роль этого человека была и есть вокруг определенных лиц демократической коалиции. Но я хочу сказать, что ни при каких обстоятельствах в нашей украинской истории не должно повториться то, что называется «медведчук», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 27 марта вечером в эфире телеканала «1+1», отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с экс-председателем Администрации Президента Леонида КУЧМЫ Виктором МЕДВЕДЧУКОМ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала: «Если Виктор МЕДВЕДЧУК поедет и подпишет гениальное соглашение по газу, то я, несмотря на то, что мы с ним не просто врагами разошлись, это не просто оппоненты... Я не хочу продолжать этот логический ряд... Но если он сделает высококлассное газовое соглашение – я ему скажу спасибо, поскольку это нужно Украине».