Ющенко не знает, кто такой Медведчук, к которому апеллирует Тимошенко
Украина дорого заплатила за эксперименты
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что страна никогда не сможет двигаться вперед, если ее движение будут определять сомнительные персоналии вчерашнего дня.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня в городе Василькове Киевской области.
По его словам, Украина заплатила слишком дорогую цену за эксперименты целого ряда фигурантов, которые, по сути, едва не привели страну к гражданской войне.
«Убежден, целый черед неприятностей и проблем, которые принесли эти люди, украинской нации никогда не забудется», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он подчеркнул, что прямая компетенция правительства – решать газовые вопросы. «Я не знаю, кто сегодня такой МЕДВЕДЧУК, что премьер-министр Украины к нему апеллирует как к спасителю. По моему мнению, это позор для Украины», – считает В.ЮЩЕНКО.
«Я знаю, какая роль этого человека была и есть вокруг определенных лиц демократической коалиции. Но я хочу сказать, что ни при каких обстоятельствах в нашей украинской истории не должно повториться то, что называется «медведчук», - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, 27 марта вечером в эфире телеканала «1+1», отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с экс-председателем Администрации Президента Леонида КУЧМЫ Виктором МЕДВЕДЧУКОМ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала: «Если Виктор МЕДВЕДЧУК поедет и подпишет гениальное соглашение по газу, то я, несмотря на то, что мы с ним не просто врагами разошлись, это не просто оппоненты... Я не хочу продолжать этот логический ряд... Но если он сделает высококлассное газовое соглашение – я ему скажу спасибо, поскольку это нужно Украине».