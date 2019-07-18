Зеленский – лидер симпатий украинцев, Порошенко возглавляет антирейтинг: социологи рассказали о предпочтениях граждан

72,8% опрошенных украинцев считает деятельность Зеленского положительной, тогда как 75,8% – деятельность Порошенко отрицательной.

Наиболее положительно украинцы относятся к действующему президенту Владимиру Зеленскому, а наиболее негативно – к бывшему главе государства Петру Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 5 по 15 июля.

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В частности, на вопрос об отношении к общественно-политическим деятелям Украины среди тех респондентов, которые сказали, что знают о предложенных деятелях, к Зеленскому относятся наиболее положительно 72,8%, нейтрально – 15,5%, отрицательно – 5,8% и не ответили 5,9% опрошенных.

На втором месте оказался глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, деятельность которого положительно оценивают 54,8%, нейтрально – 24,6%, отрицательно – 9,7% и затруднились ответить 10,9%.

Деятельность лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко положительно оценивают 38,3%, нейтрально – 33,3%, отрицательно - 14,4% и не ответили 14,1%.

Представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука положительно оценивают 34,8%, нейтрально - 30,6%, отрицательно - 14,9% и не ответили 19,8%.

Лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука положительно оценивают 25,8%, нейтрально - 35,2%, отрицательно - 29,4% и не ответили 9,6%.

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Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко положительно оценивают 24,8%, нейтрально - 35,8%, отрицательно - 31,5% и не ответили 7,9%.

В то же время один из самых низких рейтингов у бывшего главы государства Петра Порошенко - его деятельность положительно оценивают 10,2%, отрицательно - 75,8%, нейтрально - 11,1%, и не ответили 2,9%.

Методом личного интервью были опрошены 2 тыс. респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной украинской власти. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.