Лукашенко: без США в Украине невозможна стабильность

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, цитирует пресс-служба президента Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что его больше всего настораживает то, что к процессу урегулирования ситуации в Украине после достижения минских соглашений в "нормандском формате" открыто не были подключены США.

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"Я считаю, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность. И встречаясь в последнее время с представителями США, официальными представителями, которые у нас бывали, я настоятельно доводил до них эту точку зрения, заявляя о том, что я не знаю, чего хотят американцы здесь, в Восточной Европе, в Украине в частности, но если американцы хотят, чтобы здесь был мир и стабильность, они немедленно должны подключиться к этому процессу", - сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко остановился на роли ведущих мировых игроков в урегулировании украинской ситуации и в поддержании военно-политической стабильности в мире в целом.