Журналисты назвали сообщников «смотрящего за Киевом», с которыми он баллотируется в Раду (видео)

При мэре Кличко Столар, по словам журналистов и экспертов, начал зарабатывать на всех коррупционных схемах столице.

Кроме мэра Киева Виталия Кличко, в столице есть теневой руководитель, которого никто не избирал, но который распространил свое влияние на ряд сфер жизни столицы. Сейчас он баллотируется в Раду вместе с рядом своих помощников и компаньонов по списку партии Медведчука.

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Как говорится в сюжете «Грошей», его имя - Вадим Столар. Через его карманы проходят все бюджетные потоки Киева. При мэре Киева Виталии Кличко Столар, по словам экспертов, начал зарабатывать на всех коррупционных схемах столице. Хоть он не имеет в КГГА никакой официальной должности, Столар, как утверждается, принимает важные решения. В частности, решает, кого назначать в департаменты Киевсовета.

Отмечается, что бизнес-партнером Столара является гражданин РФ и один из крупнейших украинских девелоперов Вагиф Алиев. Как сообщают СМИ, в прошлом году Столар выкупил у Алиева один из крупнейших ТЦ Украины – «Парус». Именно там Столар теперь обустроил собственный офис на 31 этаже.

Утверждается, что мэр Киева Виталий Кличко бесится, когда его спрашивают о связи со «смотрящим». Он признает разве что опосредованное влияние Столара через депутатов Киевсовета.

Журналисты отмечают, что влияние Столара на городскую власть настолько сильное, что даже «метро на Виноградарь» на самом деле фактически прокладывается под его строительные объекты, на так называемый Варшавский микрорайон. Ведь стоимость жилья, которое строит «смотрящий», благодаря метро будет выше.

Сейчас Столар баллотируется в парламент в проходной части списка политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» кума Путина Медведчука вместе со своими сообщниками. Для них, как сообщают СМИ, Столар просто купил места в списке. В частности, в список пророссийской партии попал помощник Столара Игорь Киселев, бывшая коллега Столара по туристическому бизнесу матери Наталья Приходько, куратор ГАСИ Татьяна Клочкова, и еще несколько человек.