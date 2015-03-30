Яценюк обещает, что украинцы уже в следующем году ощутят результат реформ
02:51, 30 марта 2015Политика
4537
Результат реформ жители Украины почувствуют уже в следующем году
Яценюк обещает, что украинцы уже в следующем году ощутят результат реформ / uapress.info
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает Еспресо.TV.
"Я попробую на примерах. Двадцать с лишним лет назад Польша прошла такие же реформы, которые мы проходим сегодня. Польша является членом ЕС и одной из самых мощных стран Евросоюза. У нас нет двадцати лет, у нас - два года", - сказал премьер.
Читайте такжеЯценюк: Государство поставит в "Укрнафте" и "Укртранснафте" иностранный менеджмент
По словам Яценюка, с 2016 года Украина начнет развиваться.
Глава правительства отметил, что Россия пытается дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине: "Здесь многое будет зависеть от того, как мы с международным сообществом остановим Россию".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter