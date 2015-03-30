Яценюк обещает, что украинцы уже в следующем году ощутят результат реформ

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает Еспресо.TV.

"Я попробую на примерах. Двадцать с лишним лет назад Польша прошла такие же реформы, которые мы проходим сегодня. Польша является членом ЕС и одной из самых мощных стран Евросоюза. У нас нет двадцати лет, у нас - два года", - сказал премьер.

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По словам Яценюка, с 2016 года Украина начнет развиваться.

Глава правительства отметил, что Россия пытается дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине: "Здесь многое будет зависеть от того, как мы с международным сообществом остановим Россию".