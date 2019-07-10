Парубий призвал выйти на парад ко Дню Независимости вопреки решению Зеленского

9 июля Зеленский заявил, что вместо парада на День независимости государство выделит 300 млн грн на выплату премий военнослужащим.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал участников Революции достоинства, волонтеров и ветеранов российско-украинской войны пройти парадом по Крещатику в День независимости 24 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

Комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить парад 24 августа, Парубий заявил: "Будет ли парад, не им решать. Для патриотов Украины День независимости главный праздник. Ведь за независимость и государственность отдавали свои жизни многие поколения украинцев".

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По его словам, многие украинцы погибли за независимость "в новейшей войне с имперской Россией, которая продолжается уже пятый год".

Парубий призвал всех почтить память погибших героев и прийти 24 августа на Крещатик.

"Призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины - участников Революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных - 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости по главной улице государства", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Зеленский заявил, что вместо парада на День независимости Украины государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим. Он сообщил, что в этом году празднование Дня независимости состоится в новом формате.