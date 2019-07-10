Путин рассказал о договоренностях с Обамой времен Майдана

Детали беседы Путин не сообщил, сославшись на ее конфиденциальный характер.

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки не выполнили часть договоренностей касательно Украины, якобы достигнутых во время телефонного разговора с президентом США в 2014 году.

Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает ТАСС.

Читайте такжеВ Украине воюют несколько тысяч российских солдат - экс-глава ЦРУ

Во время Революции достоинства у Путина состоялся телефонный разговор с Обамой. Однако глава российского государства отказался сообщить детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы (не говорим)", - сказал глава российского государства.

"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - заявил Путин.

"Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - добавил он.