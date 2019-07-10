Путин рассказал о договоренностях с Обамой времен Майдана
Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки не выполнили часть договоренностей касательно Украины, якобы достигнутых во время телефонного разговора с президентом США в 2014 году.
Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает ТАСС.
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Во время Революции достоинства у Путина состоялся телефонный разговор с Обамой. Однако глава российского государства отказался сообщить детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер.
"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы (не говорим)", - сказал глава российского государства.
"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - заявил Путин.
"Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - добавил он.