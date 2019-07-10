Волонтер объяснил, зачем пропагандисты пригласили украинских журналистов в Москву вместо "телемоста"

Он убежден в том, что на эфир в Москву будут приглашены "правильные украинцы".

Приглашение украинских журналистов в Москву для участия в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" в качестве альтернативы отмененному "телемосту" – элемент информационно-психологической операции.

"Одна из задач России во время этой войны – продемонстрировать мировому сообществу и гражданам территорий, в которых она заинтересована, в том числе и украинцам, что они не являются субъектом конфликта", – сказал изданию «Обозреватель» офицер запаса, волонтер, журналист Мирослав Гай.

Читайте такжеПолитолог объяснил, кому выгодна история с российским "телемостом"

По его словам, с этой целью на оккупированные территории Украины приглашаются артисты, иностранные представители и журналисты "для демонстрации того, что там войны нет, или что это гражданский конфликт". Одновременно в Россию также приглашаются мировые деятели культуры, актеры, режиссеры. При этом "на каждом из федеральных телеканалов присутствует персонаж – некрасивый украинец, которого используют для битья".

"Но на этот раз они хотят пригласить украинцев, чтобы показать: посмотрите, у нас замечательные отношения, эти украинцы готовы мириться, они нормальные. А те, которые жгут файеры возле NewsOne – бандеровцы, фашисты, нацисты, которых вообще надо уничтожить", – отметил офицер.

Он убежден в том, что на эфир в Москву будут приглашены "правильные украинцы". "И надо будет смотреть, кто туда поедет. Это очень важный индикатор".

В то же время Гай напомнил о том, что на последнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ депутат Госдумы, космонавт Елена Серова заявила, что, находясь в 2014 году на борту МКС, видела собственными глазами, как украинская армия обстреливает оккупированный Донбасс.

"То есть, с одной стороны, в России пытаются продемонстрировать желание телемостов и переговоров, а с другой, готовят военную инфраструктуру и заявляют на международных площадках, что Украина – агрессор", – сделал вывод офицер.

"Эта тактика говорит о том, что агрессия будет расширена", – спрогнозировал он.

Напомним, телемост с Россией, запланированный на телеканале NewsOne на 12 июля, был отменен. За этим решением последовало предложение от российского пропагандистского телеканала "Россия 1": на ту же дату они приглашают в Москву на эфир украинских журналистов "для разговора".