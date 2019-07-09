"Без пропагандистов и с посредниками": в НСЖУ озвучили возможную альтернативу "телемосту" с РФ

Альтернативным вариантом телемоста между СМИ Украины и России могло бы стать участие в проекте нейтральных посредников, считают в НСЖУ.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил NewsOne за идею провести телемост с Россией. Из-за всеобщего осуждения телеканалу пришлось спешно отказаться от скандального эфира.

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Как заявил «Обозревателю» глава НСЖУ Сергей Томиленко, формат диалога между украинскими и российскими медиа в принципе мог бы быть возможным, но только не с пропагандистским государственным телеканалом.

Томиленко подчеркнул, что сегодняшняя позиция украинского журналистского сообщества однозначна – "большинство российских медиа, особенно государственные медиа, являются пропагандистским ресурсом".

"Что уже неоднократно было доказано. Это пропагандисты, и какие-то совместные проекты с ними проводить – все равно, что участвовать в пропагандистском сценарии", – убежден он.

По его мнению, альтернативным вариантом телемоста между СМИ Украины и России могло бы стать участие в проекте нейтральных посредников.

"Другое дело, если бы были какие-то посредники. Если мы говорим о (диалоге – Ред.) между украинскими и российскими медиа – тогда должны быть какие-то посредники. Политически незаангажированные. Возможно, международные. Которые бы выступали гарантом, что это будет не реализация пропагандистского сценария, а действительно профессиональные дискуссии", – предложил он.

"Но однозначно сегодня сотрудничество с "Россия 24" – это сотрудничество с пропагандистами", – резюмировал Томиленко.